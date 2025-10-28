Семья экс-губернатора Миньковой заработала 12 млн, сдавая помещение для больницы
Семья бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой получила более 12 миллионов рублей из бюджета, сдавая помещение городской поликлинике № 16. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Здание площадью 600 квадратных метров принадлежит Татьяне Мочаловой — матери мужа Миньковой. Поликлиника арендует его с 2019 года, выплачивая владелице около 400 тысяч рублей ежемесячно.
В 2018 году Минькова вышла замуж за сына Мочаловой, а уже через год, будучи курирующим здравоохранение чиновником, одобрила договор аренды через краевой Минздрав. Ответственным по контракту назначили Станислава Мочалова, супруга Анны. Накануне Минькова покинула пост вице-губернатора по собственному желанию, сославшись на «личные убеждения».
