Второй пациент хирурга Ильи Елагина скончался после проделанной операции
Второй пациент бариатрического хирурга Ильи Елагина умер после операции на желудке. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Инцидент произошёл вскоре после того, как врач вернулся к работе после домашнего ареста. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее Елагина обвинили в причинении смерти по неосторожности продюсеру Петру Гаврилову. В 2024 году он почувствовал себя плохо после операции в клинике Тимура Хайдарова и обратился в медцентр IQ Plastique, где ему провели повторное вмешательство. Состояние пациента резко ухудшилось, и он вскоре умер в больнице. После трагедии Замоскворецкий суд Москвы отправил хирурга под домашний арест.
