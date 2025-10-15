Семья фермеров обнаружила космический аппарат на своем участке
Часть космического аппарата обнаружила семья фермеров на своем участке в США. Об этом сообщает Metro.
По словам Энн Винсент Уолтер из штата Техас, первым внимание на необычный объект обратил ее сын Хейден, когда спустился на парашюте на землю. Вскоре они сообщили о находке в офис шерифа округа Хейл. Там выяснилось, что NASA просила местных властей помочь в поисках пропавшего оборудования.
Через некоторое время женщине позвонил представитель агентства. Он объяснил, что устройство сбилось с курса после запуска с космодрома Форт-Самнер в штате Нью-Мексико. Колумбийская научная команда воздушных шаров проводила с ним эксперименты, чтобы повысить точность телескопов.
По оценкам специалистов, каждый год от 200 до 400 объектов, запущенных с Земли, возвращаются в атмосферу, однако многие из них падают в океан или на малонаселенные территории.
