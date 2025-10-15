«Вошел в историю авиации»: 16-летний пилот совершил кругосветный перелет за два месяца

15 октября 2025, 18:20

ABC: 16-летний пилот из Австралии совершил кругосветный перелет за два месяца

Фото: iStock/Faina Gurevich

16-летний парень из Австралии Байрон Уоллер совершил кругосветный перелет, чтобы стать самым молодым пилотом в истории авиации. Об этом сообщает ABC News.





Подросток отправился в путешествие на своем легкомоторном самолете два месяца назад — 9 августа. За это время он налетал 240 часов, преодолел 45 тысяч километров, сделал 40 остановок и посетил 19 стран. Юноша вернулся домой 15 октября, благополучно приземлившись в аэропорту отправления.



Свой 16-ый день рождения он праздновал всего семь часов, так как в тот момент пересекал часовой пояс в небе над Фиджи. Сейчас его рекорд ожидает официальной ратификации Всемирной федерации аэропортов.

«Я вошел в историю авиации и смог показать людям, что они тоже могут делать то, что хотят», — поделился молодой пилот.