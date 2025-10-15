В Индии заключённый украл деньги с тюремного счёта, чтобы выйти под залог

15 октября 2025, 16:33

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В индийском городе Азамгарх мужчина, обвиняемый в убийстве жены, провернул дерзкую аферу, похитив со счёта тюрьмы 3 миллиона рупий (около 2,7 млн рублей). Именно столько ему требовалось для выхода под залог.