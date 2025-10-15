В Индии заключённый украл деньги с тюремного счёта, чтобы выйти под залог
В индийском городе Азамгарх мужчина, обвиняемый в убийстве жены, провернул дерзкую аферу, похитив со счёта тюрьмы 3 миллиона рупий (около 2,7 млн рублей). Именно столько ему требовалось для выхода под залог.
Заключённый действовал не один: в схеме участвовали другой арестант, старший помощник начальника тюрьмы и тюремный сторож. Они подделали подпись начальника исправительного учреждения и при помощи фиктивных чеков перевели деньги с тюремного счёта на собственные.
Как сообщает The Times of India, пропажу обнаружили после внутренней проверки. Все участники аферы были задержаны полицией.
Читайте также: