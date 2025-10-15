В Таиланде мужчина подорвал соседа из-за парковочного места
В Бангкоке житель многоквартирного дома заминировал мотоцикл соседа после ссоры из-за парковки. Об этом сообщает The Thaiger.
Инцидент произошёл 9 октября. 21-летний Нихасун Латэ утром заметил на колесе своего мотоцикла странный предмет. Когда он попытался его снять, произошёл взрыв — мужчина получил тяжёлые ранения руки и лишился трёх пальцев.
Полиция изучила записи камер видеонаблюдения и установила, что около пяти утра к мотоциклу подходил 32-летний сосед Сутхат Дениингйот. На допросе мужчина признался, что установил самодельное взрывное устройство, так как пострадавший якобы занимал его парковочное место.
