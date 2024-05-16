Семья из Челябинска похоронила канадца вместо отца из-за путаницы с телами

Фото: iStock/Soumen Hazra
Семья из Челябинска ошибочно похоронила гражданина Канады вместо своего отца, сообщает Telegram-канал Baza.
Как отмечает издание, в марте россиянин Илья Нероев во время отдыха на Кубе скончался от сердечного приступа. Через несколько недель тело мужчины передали родственникам. На похоронах они не смогли узнать Нероева, хотя сотрудники ритуальной фирмы утверждали, что внешность умершего значительно изменилась в результате бальзамирования.
Однако вскоре стало известно, что при перевозке тел произошла путаница, и они похоронили 68-летнего гражданина Канады Фараха Жарджура из Монреаля, который также умер от сердечного приступа во время отдыха на Кубе.
Кубинские власти признали ошибку и возместили семье монреальца затраты на транспортировку в размере 10 тысяч канадских долларов (674,5 тысяч рублей). Семья Нероева уже обговорила с семьей Жарджура детали обмена телами.
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Однако вскоре стало известно, что при перевозке тел произошла путаница, и они похоронили 68-летнего гражданина Канады Фараха Жарджура из Монреаля, который также умер от сердечного приступа во время отдыха на Кубе.
Кубинские власти признали ошибку и возместили семье монреальца затраты на транспортировку в размере 10 тысяч канадских долларов (674,5 тысяч рублей). Семья Нероева уже обговорила с семьей Жарджура детали обмена телами.
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Артем Кузьмин