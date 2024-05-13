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В Анталье погиб россиянин

В Анталье погиб россиянин, его тело нашли в реке
13 мая 2024, 17:59
Фото: istockphoto/9parusnikov

Фото: istockphoto/9parusnikov

В понедельник в турецкой провинции Анталья было обнаружено тело гражданина РФ, передает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство России в Анталье.


По данным жандармерии города Аланья, 13 мая тело российского гражданина 1987 года рождения было найдено в реке Дим. В связи с этим инцидентом проводятся оперативно-следственные мероприятия, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.

Дипмиссия отметила, что они следят за развитием событий и готовы оказать содействие родственникам погибшего, включая помощь в оформлении необходимых документов.

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