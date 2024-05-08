Семья из Германии объяснила переезд в Россию

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Уроженка России Елена Максимова, в начале 1990-х переехавшая в Берлин, и её муж-немец Аки Биндер решились покинуть Германию и жить в России.
Супруги переехали в Краснодарский край. Как пояснила Елена, перебраться в Россию предложил сам её супруг после того, как посетил в нашей стране ЧМ по футболу в 2018 году.
До этого старший воспитатель ГБОУ «Школа 1788» города Москвы Ирина Горячева отмечала важность патриотического воспитания в семье.
Ранее сообщалось, что многодетная семья Шуцман решила переехать из штата Канзас США в Подмосковье из-за ценностей.
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«В Германии всё труднее жить, никогда мы для них своими не станем. И я считаю, что получила там всё, что могла. Там я встретила человека, который̆ взял меня за руку и обратно увёз на Родину. Он такой̆ человек, немного советский̆. Даже говорил, что пойдёт воевать на СВО. Он принял здесь православие, по воскресеньям мы вместе ходим на службу», — добавила в беседе с RT Елена.
До этого старший воспитатель ГБОУ «Школа 1788» города Москвы Ирина Горячева отмечала важность патриотического воспитания в семье.
«Для того, чтобы наши дети были патриотами, необходимо семейное воспитание. Это те ценности, которые воспитывает непосредственно семья. Это любовь, это уважение, это взаимопонимание, чуткость по отношению друг к другу», — заявила в беседе с «Царьградом» педагог.
Ранее сообщалось, что многодетная семья Шуцман решила переехать из штата Канзас США в Подмосковье из-за ценностей.
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Мелисса Тимофеева