Семья из городского округа Ступино приобрела квартиру благодаря жилищной программе

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Семья Моргун из городского округа Ступино смогла переехать из коммунальной квартиры в собственную жилплощадь благодаря участию в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«Теперь у нас своя "двушка". Квартира нам понравилась с первого взгляда, настолько хорошо сделан ремонт. Как говорится, заезжай и живи!» — рассказала Мария.
Участникам необходимо соответствовать следующим критериям:
- возраст до 35 лет;
- потребность в жилье (менее 10 квадратных метров на человека);
- проживание в Московской области (регистрация по месту жительства);
- наличие дохода для оплаты 65% от расчётной стоимости жилья или возможности получения кредита на эту сумму.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в Московской области стала 271 семья.
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