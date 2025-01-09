Семья из городского округа Ступино приобрела квартиру благодаря жилищной программе

По итогам 2024 года инфляция в России превысила ожидаемые 7,3%, что вызвало необходимость пересмотра планов по индексации пенсий. С 1 января пенсионеры уже получили повышение на 7,3%, однако этого оказалось недостаточно для полной компенсации роста цен. Об этом сообщает «КП».