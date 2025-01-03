Многодетные семьи в Татарстане получили 48 квартир по случаю года семьи

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В прошлом 2024 году 28 многодетным семьям бесплатно предоставили 48 квартир, передает Татар-Информ, ссылаясь на региональный госжилфонд. Минувший год президент России Владимир Путин объявлял Годом семьи.
Предоставление жилья гражданам помогло выполнить одну из важнейших задач нацпроекта «Жилье и городская среда». В частности, обеспечить людям комфортное и доступное жилье.
У квартир чистовая отделка, сантехника, электро- и газовые плиты, а также все необходимые счетчики и пожарная сигнализация.
В этом году в республике предполагают предоставить жилье 24 семьям, воспитывающим не меньше пятерых детей.
Перед этим российские власти раскрыли роль семьи в стране.
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У квартир чистовая отделка, сантехника, электро- и газовые плиты, а также все необходимые счетчики и пожарная сигнализация.
В этом году в республике предполагают предоставить жилье 24 семьям, воспитывающим не меньше пятерых детей.
Перед этим российские власти раскрыли роль семьи в стране.
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Никита Кротов