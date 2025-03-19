Ультраправый кандидат в президенты Польши разгромил выставку ЛГБТ*

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Гжегож Браун, кандидат в президенты Польши и евродепутат от ультраправых, разрушил выставку об ЛГБТ*-тематике в городе Ополе. О погроме сообщил телеканал польский телеканал, выложивший видео в соцсети X, пишет ТАСС.
На кадрах Браун закрашивал стенды, которые поощряли движение ЛГБТ*, черной краской, оставив надпись против пропаганды извращений, а затем сам вызвал полицию.
Выборы главы государства в Польше пройдут 18 мая, и оппозиция, включая ультраправых, активно борется с поддержкой однополых* отношений в стране.
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«Остановите пропаганду извращений», — написал он, используя баллончик.Организатор выставки заявил, что готов подать против Брауна судебный иск. С кандитата в президенты потребуют возместить ущерб за раскрашенные плакаты.
Выборы главы государства в Польше пройдут 18 мая, и оппозиция, включая ультраправых, активно борется с поддержкой однополых* отношений в стране.
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Мария Моисеева