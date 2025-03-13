Блогер-трансгендер* напал с ножом на мать и подругу в Ленобласти

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В Мурино Ленинградской области разыскивают блогер-трансгендера*, который напал с ножом на мать и подругу, пишет Mash.
Согласно сообщению, 24-летняя Лана была Антоном*, но полтора года назад парень сменил пол* и с тех пор снимает видео про свой переход*.
12 марта Лана напала с ножом на свою мать и подругу, после чего убежала, а пострадавшие вызвали скорую. Обе сейчас находятся в больнице со множественными ножевыми ранениями. У матери Ланы диагностировали тяжёлые ранения шеи и туловища, она в реанимации. У подруги — колото-резаные раны грудной клетки, спины и плеча.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемую. Отмечается, что перед нападением девушка находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии.
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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
12 марта Лана напала с ножом на свою мать и подругу, после чего убежала, а пострадавшие вызвали скорую. Обе сейчас находятся в больнице со множественными ножевыми ранениями. У матери Ланы диагностировали тяжёлые ранения шеи и туловища, она в реанимации. У подруги — колото-резаные раны грудной клетки, спины и плеча.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемую. Отмечается, что перед нападением девушка находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии.
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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Элина Позднякова