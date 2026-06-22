Семья из США приехала в Петербург, чтобы почтить память погибших в годы ВОВ

22 июня 2026, 17:16

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Санкт-Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище провели торжественно-траурную церемонию возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.





В мероприятии приняли участие глава города Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский, ветеран Великой Отечественной войны, блокадница Елена Тихомирова и представители национальных общин. Они первыми возложили венки.



Тысячи людей приехали сегодня, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны и блокады. Среди приезжих оказалась и американская семья.





«Мы каждый год приезжаем в Санкт-Петербург и 22 июня приходим на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы почтить память всех мирных граждан и всех воинов, погибших в те годы», — приводит «Петербургский дневник» слова Виктории Линфорс.