Единороссы провели в Подмосковье акцию «Огненные картины войны»
Акцию «Огненные картины войны», посвящённую 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, провели в Московской области члены регионального отделения «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
В память о погибших участники акции зажигали свечи, из которых составляли контуры мемориалов и надписи.
«Осенью сорок первого в нескольких километрах от Москвы решалась судьба страны. Здесь, на подступах к столице, насмерть стояли панфиловцы и подольские курсанты, здесь враг был остановлен и отброшен», — сказал секретарь областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.А руководительница «Молодой Гвардии» Подмосковья Диана Алумянц отметила, что День памяти и скорби связан не только с прошлым, но и с настоящим — через сохранение исторической правды о тех суровых годах.
В Подольске на площади Славы в честь подольских курсантов создали композицию из восьми тысяч свечей с надписью «Подвиг героев помним!», в Звездном городке из более чем десяти тысяч свечей составили изображение донбасского мемориального комплекса «Саур-Могила», а в Чехове «огненная картина» из десяти тысяч свечей появилась на площади у ДК «Дружба».