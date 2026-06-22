Единороссы провели в Подмосковье акцию «Огненные картины войны»

22 июня 2026, 13:21

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Акцию «Огненные картины войны», посвящённую 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, провели в Московской области члены регионального отделения «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





В память о погибших участники акции зажигали свечи, из которых составляли контуры мемориалов и надписи.





«Осенью сорок первого в нескольких километрах от Москвы решалась судьба страны. Здесь, на подступах к столице, насмерть стояли панфиловцы и подольские курсанты, здесь враг был остановлен и отброшен», — сказал секретарь областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.