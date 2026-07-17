Сразу пятеро детей почувствовали себя плохо в метро Петербурга

17 июля 2026, 15:19

Фото: iStock/maxim4e4ek

Несколько детей одновременно почувствовали себя плохо в метрополитене Санкт-Петербурга, им потребовалась помощь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе городского транспорта.





По данным «Петербургского дневника», пятеро детей на станции «Пионерская» в Приморском районе подошли к сотрудникам метрополитена и пожаловались на плохое самочувствие. Им сразу вызвали скорую помощь. Об их состоянии информации нет.



ГСУ СКР по Петербургу организовало доследственную проверку. Следователи выясняют, что стало причиной недомогания целой группы детей.





«Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в материале издания.