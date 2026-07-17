В Коломне пьяный хулиган сжёг чужую машину

17 июля 2026, 15:07

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Автомобиль, припаркованный во дворе одного из домов в Коломне, сгорел в результате поджога. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, пьяный мужчина поругался с владельцем машины. В ходе конфликта он облил технику бензином и поджог.





«Полицейские арестовали поджигателя. Задержанный оказался ранее судимым местным жителем», — говорится в сообщении.