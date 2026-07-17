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В Коломне пьяный хулиган сжёг чужую машину

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Автомобиль, припаркованный во дворе одного из домов в Коломне, сгорел в результате поджога. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



По данным следствия, пьяный мужчина поругался с владельцем машины. В ходе конфликта он облил технику бензином и поджог.

«Полицейские арестовали поджигателя. Задержанный оказался ранее судимым местным жителем», — говорится в сообщении.
Против хулигана завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и отпустили до суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в городе Луга Ленинградской области мужчина провалился в дупло клёна и просидел там больше суток. Освободится ему помогли спасатели. Госпитализация не потребовалась.
Лев Каштанов

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