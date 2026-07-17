В Коломне пьяный хулиган сжёг чужую машину
Автомобиль, припаркованный во дворе одного из домов в Коломне, сгорел в результате поджога. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, пьяный мужчина поругался с владельцем машины. В ходе конфликта он облил технику бензином и поджог.
«Полицейские арестовали поджигателя. Задержанный оказался ранее судимым местным жителем», — говорится в сообщении.Против хулигана завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и отпустили до суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в городе Луга Ленинградской области мужчина провалился в дупло клёна и просидел там больше суток. Освободится ему помогли спасатели. Госпитализация не потребовалась.