Семья поступившей в МГУ в девять лет Алисы Тепляковой ждет десятого ребенка
В семье Тепляковых, в которой воспитывается дочь-вундеркинд Алиса, ожидается пополнение. Отец семейства Евгений в своих соцсетях сообщил, что его жена Наталья носит десятого ребенка.
Летом 2024 года у Тепляковых родился сын Альрик Финист Ольрион, а в 2023-м — мальчик по имени Сулейман. Самому младшему ребенку уже два года.
«У нас, как вы знаете, десятый ребенок намечается», — рассказал глава семейства.Его дочь Алиса поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова в 2021 году в девятилетнем возрасте. Против ее обучения выступали многие эксперты, в том числе члены Совета по правам человека, называвшие происходящее опасным экспериментом.
У Тепляковых также есть другие дети-вундеркинды — мужчина упомянул, что двое уже защитили четыре диплома и ожидают получения еще нескольких.