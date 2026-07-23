Семья поступившей в МГУ в девять лет Алисы Тепляковой ждет десятого ребенка

23 июля 2026, 16:47

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В семье Тепляковых, в которой воспитывается дочь-вундеркинд Алиса, ожидается пополнение. Отец семейства Евгений в своих соцсетях сообщил, что его жена Наталья носит десятого ребенка.





Летом 2024 года у Тепляковых родился сын Альрик Финист Ольрион, а в 2023-м — мальчик по имени Сулейман. Самому младшему ребенку уже два года.

«У нас, как вы знаете, десятый ребенок намечается», — рассказал глава семейства.