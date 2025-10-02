Семья Шелби вернется на экраны в спин-оффе «Острых козырьков»
Телекомпании Netflix и BBC займутся съемками продолжения криминальной саги «Острые козырьки». Об этом пишет Variety.
В настоящий момент известно, что планируется два сезона, в которых будет по шесть серий. События развернутся в 1953 году на территории Бирмингема, который восстанавливается после Второй мировой войны. По сюжету, семья Шелби будет бороться за контроль над крупными проектами реконструкции города.
Исполнительным продюсером сериала станет Киллиан Мерфи, который исполнил главную роль в приквеле. Остальные подробности пока остаются в тайне.
Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 по апрель 2022 года и насчитывает шесть сезонов. В декабре завершились съемки полнометражного фильма, премьера которого запланирована на 2026 год. Действие картины развернется на улицах Бирмингема в начале 1900-х годов.
Читайте также: