Стала известна причина смерти звезды «Улиц разбитых фонарей» Сергея Рыбина
29 сентября в Санкт-Петербурге на 52-м году жизни скончался актёр Сергей Рыбин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает ИА Регнум.
Причиной смерти Рыбина стало тяжёлое заболевание печени. Друг артиста Александр сообщил, что Сергей боролся с циррозом печени, но при этом ни на что не жаловался.
Актёр попал в больницу в марте, и врачи диагностировали у него цирроз. По словам Александра, за время пребывания Рыбина в медицинском учреждении несколько человек с таким же диагнозом скончались в его палате. Друг актёра отметил, что тогда Сергей сказал, что уже «выпил свою цистерну».
