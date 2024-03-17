Семья Ширвиндта попросила отложить прощание с ним

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Прощание с актером и режиссером Александром Ширвиндтом пройдет в Театре сатиры в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Также сообщается, что по просьбе родственников умершего, церемония прощания перенесена с 12:00 и состоится на час позже.
Ширвиндт скончался 15 марта возрасте 89-ти лет.
Ранее сообщалось, что появились подробности о наследстве Александра Ширвиндта.
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Ширвиндт скончался 15 марта возрасте 89-ти лет.
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Анастасия Хохлова