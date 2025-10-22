Семья военного лишилась квартиры и денег после спора с пожилым продавцом
Семья военнослужащего из Щёлковского района Подмосковья лишилась квартиры и денег после судебного разбирательства с прежним владельцем жилья. Об этом сообщает Baza.
Супруги с тремя детьми приобрели в Монино четырёхкомнатную квартиру площадью 91 квадратный метр за 10,5 миллиона рублей, используя жилищную субсидию от Минобороны. Перед сделкой объект прошёл юридическую проверку, а 68-летний продавец настоял на оплате наличными, объяснив это нежеланием проводить крупные операции через банк.
Спустя короткое время пенсионер обратился в суд, заявив, что стал жертвой мошенников и передал им полученные деньги. Он потребовал аннулировать сделку. Покупатели в ответ подали встречный иск, настаивая на своём статусе добросовестных приобретателей.
Однако спустя год суд встал на сторону пожилого мужчины. Основанием стало заключение медэкспертизы, показавшее, что в день подписания договора продавец не полностью осознавал свои действия.
Это не первый подобный случай: ранее сообщалось о других ситуациях, когда продавцы добивались возврата проданных квартир, заявляя о мошеннических схемах.
