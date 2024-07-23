Воробьёв: 113 тыс. подмосковных многодетных семей воспитывают 360 тыс. детей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье за 11 лет в 3,5 раза увеличилось число многодетных семей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, вручая государственные и областные награды многодетным матерям из Подмосковья. На торжественную церемонию, которая прошла в Красногорске, они приехали вместе с семьями.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Наш президент и всё общество объединяются вокруг традиционных семейных ценностей. Я как многодетный отец считаю семью основой государства. В Подмосковье за 11 лет в 3,5 раза увеличилось количество многодетных. Сейчас их порядка 113 тысяч, в этих семьях воспитываются более 360 тысяч ребятишек. У нас существуют различные программы поддержки. Мы все понимаем, что большое число детей – это не только большая ответственность, но это ещё и финансовые затраты», – отметил губернатор.
Он пояснил, что многодетных мам награждают за заметный вклад в жизнь страны и Подмосковья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Екатерина Николаевна Зотова удостоена звания «Мать-героиня». Я с удовольствием выполню поручение президента и вручу эту награду. Здесь присутствуют семьи из Серпухова, Павловского Посада, Щёлкова, Одинцовского городского округа, Химок и Раменского. Родители делают всё, чтобы воспитать своих детей образованными, культурными, творческими, одарёнными. Знаю, что ребята занимаются спортом, музыкой. Во многих семьях мужчины выполняют гражданский долг, защищают нашу страну», – сказал Воробьёв.У Екатерины Зотовой из городского округа Протвино с супругом Владимиром, протоиреем и настоятелем Никольского храма в Березне, – 10 детей. Они подарили им уже 17 внуков. Старший сын Андрей работает замдиректора Детской школы искусств «Синтез». Младшая Анастасия учится на втором курсе Губернского колледжа. Зотовы увлекаются музыкой. Их семейному ансамблю «Живая старина» уже больше 30 лет. Двое сыновей Екатерины и Владимира участие в СВО: Иван выбрал профессию военного, а Пётр ушел на передовую добровольцем.
«Хочу выразить глубокую признательность и благодарность Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и губернатору нашего родного Подмосковья Андрею Юрьевичу Воробьёву. Особенно хочется подчеркнуть важность выбранного нашей страной вектора, направленного на защиту семьи, материнства и детства. Семья – это основа человеческой цивилизации, это порядок. Защита семьи напрямую относится к защите традиционных ценностей», – сказала Зотова.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Орден «Материнская слава» получила Марина Афанасьева из Павловского Посада, воспитывающая вместе с супругом Владимиром семерых детей.
Наталья Потапова из Звенигорода также удостоена Ордена «Материнская слава». Она является председателем совета школы, состоит в общественной организации «Многодетные семьи Звенигорода». А в 2011 году открыла у себя дома филиал детсада. В семье – 11 детей.
Еще одна многодетная мать, удостоенная Ордена «Материнская слава», – Ульяна Легких из Щёлкова. Вместе с супругом Евгением они воспитывают пятерых детей. 10-летняя Глафира увлекается музыкой, побеждала во многих конкурсах. В рошлом году получила благодарность от уполномоченного при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой за успехи в конкурсах исполнителей на народных инструментах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В числе награждаемых – и мать шестерых детей Анастасия Сухарникова из Химок.
«В Московской области есть все возможности для реализации и воспитания детей. У нас три мальчика и три девочки, у наших знакомых – семеро, у сестры мужа - четверо. Вокруг нас одни многодетные семьи, и мы не чувствуем себя какими-то особенными среди своих друзей и родственников. Мне кажется, это здорово», – отметила Сухарникова.Также Орден «Материнская слава» получила Елена Ущеко. Вместе с мужем Дмитрием они воспитывают шестерых мальчиков. Семья живёт в Раменском.
В 2022 году в регионе появилась новая комплексная услуга – «Многодетная семья». Семьи, родившие трёх и более детей, смогут получить одновременно шесть мер соцподдержки, включая предоставление льготного проезда и компенсацию за коммунальные услуги. Нужно лишь подать заявление через региональный портал госуслуг или приложение «Добродел».
Наравне с бумажным в Подмосковье действует электронное удостоверение многодетной семьи, которым пользуется свыше 90% семей. Оно находится прямо в телефоне родителя на региональном портале госуслуг. По нему предусмотрены скидки на посещение различных музеев, театров, фестивалей, кинотеатров, а также в некоторых торговых сетях.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С прошлого года выплата на школьную форму на каждого ребёнка из многодетной семьи в Подмосковье составляет 3 тысячи рублей. Для семей с низкими доходами она увеличена с 3 до 10 тысяч рублей, а первоклассники перед началом учебного года получают рюкзак с необходимыми принадлежностями. Также ребята бесплатно питаются в школе. Для детей предусмотрены сертификаты на посещение кружков и секций.
Обо всех мерах поддержки многодетных семей в Подмосковье, в том числе в рамках нацпроекта «Демография», можно узнать по ссылке.
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