Семья из Серпухова съездила в путешествие, выигранное на всероссийском конкурсе

Фото: пресс-служба оргкомитета Года семьи
Призовая поездка по Владимирской области состоялась для семьи Постных из Серпухова, эту награду представители Подмосковья завоевали на всероссийском конкурсе «Путешествуй всей семьёй!», сообщает пресс-служба оргкомитета Года семьи.
Автопутешествие по Владимирской области проходило с 17 по 21 июля. Семья Постных посетила Муром, Гороховец и Владимир, они познакомились с древней историей и культурой. Для победителей были организованы обзорные экскурсии и прогулка на теплоходе, посещение усадеб и музеев, они приняли участие в мастер-классах и интерактивных программах.
Для того, чтобы путешествие было комфортным, супругам Сергею и Елены Постных и их пятерым детям предоставили микроавтобус «Соболь NN».
Конкурс «Путешествуй всей семьёй!» организовали Российский туристический форум «Путешествуй!», Фонд Росконгресс и компания «Современные транспортные технологии».
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«Раньше во время поездок мы не раз проезжали мимо Гороховца. И теперь нам удалось побывать не только здесь, но и в соседних городах, в Муроме и во Владимире. Нас ждали удивительные открытия и восхищение древним наследием», — рассказал о своих впечатлениях отец семьи Сергей Постных.
Для того, чтобы путешествие было комфортным, супругам Сергею и Елены Постных и их пятерым детям предоставили микроавтобус «Соболь NN».
Конкурс «Путешествуй всей семьёй!» организовали Российский туристический форум «Путешествуй!», Фонд Росконгресс и компания «Современные транспортные технологии».
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Лев Каштанов