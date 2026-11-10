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Почти 30 тысяч заявок на подключение к инженерным сетям поступило через портал Подмосковья

В Подмосковье подали почти 30 тысяч заявок на документы для подключения к сетям
оригинал Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

С начала года жители и организации подали через портал госуслуг Московской области почти 30 тысяч заявлений на оформление документов для подключения к инженерным сетям. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.



Онлайн-сервис помогает получить технические условия, договоры и акты подключения, а также узнать стоимость присоединения. Найти услугу можно в разделе «Бизнесу» → «Земля» → «Инфраструктура и подключение».

Для подачи заявки нужно войти на портал через ЕСИА, указать цель обращения и категорию заявителя, выбрать подходящий случай, заполнить форму и прикрепить документы.

Загруженные файлы проверяет искусственный интеллект. Он распознает документы и обнаруживает ошибки при загрузке, чтобы заявитель мог исправить их до отправки.

На портале можно получить и электронный ситуационный план земельного участка. Для этого достаточно указать кадастровый номер земли. Результат обращения поступит в личный кабинет на региональном портале.
Дарья Осипова

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