Почти 30 тысяч заявок на подключение к инженерным сетям поступило через портал Подмосковья

10 ноября 2026, 10:15

В Подмосковье подали почти 30 тысяч заявок на документы для подключения к сетям

оригинал Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

С начала года жители и организации подали через портал госуслуг Московской области почти 30 тысяч заявлений на оформление документов для подключения к инженерным сетям. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.







Онлайн-сервис помогает получить технические условия, договоры и акты подключения, а также узнать стоимость присоединения. Найти услугу можно в разделе «Бизнесу» → «Земля» → «Инфраструктура и подключение».



Для подачи заявки нужно войти на портал через ЕСИА, указать цель обращения и категорию заявителя, выбрать подходящий случай, заполнить форму и прикрепить документы.



Загруженные файлы проверяет искусственный интеллект. Он распознает документы и обнаруживает ошибки при загрузке, чтобы заявитель мог исправить их до отправки.



На портале можно получить и электронный ситуационный план земельного участка. Для этого достаточно указать кадастровый номер земли. Результат обращения поступит в личный кабинет на региональном портале.