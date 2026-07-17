В школах могут ввести отдельные уроки начальной военной подготовки

17 июля 2026, 08:31

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Минпросвещения планирует с 1 сентября разделить курс «Основы безопасности и защиты Родины» на два самостоятельных предмета: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальную военную подготовку». Новые занятия предполагают для учеников восьмых и десятых классов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.