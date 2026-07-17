В школах могут ввести отдельные уроки начальной военной подготовки
Минпросвещения планирует с 1 сентября разделить курс «Основы безопасности и защиты Родины» на два самостоятельных предмета: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальную военную подготовку». Новые занятия предполагают для учеников восьмых и десятых классов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На уроках безопасности школьники будут разбирать правила обращения с бытовой техникой, порядок действий при возгораниях и авариях в коммунальных сетях. Программа затронет вызов экстренных служб, дорожную безопасность, природные ЧС и поведение в местах массового скопления людей.
Курс начальной военной подготовки посвятят вопросам обороны страны, национальной безопасности и гражданской защиты. Ученикам объяснят принципы эвакуации, применение защитных средств и действия при чрезвычайных ситуациях.
Как утверждает Mash, в Минпросвещения связывают изменения с задачей сформировать у школьников ответственное отношение к безопасности государства.
С 8 по 11 классы школьники продолжают изучать обязательные общеобразовательные предметы: русский язык и литературу, математику, историю, обществознание, иностранный язык, физику, химию, биологию, географию, информатику, физкультуру. В старших классах часть дисциплин может преподаваться на базовом или углублённом уровне — в зависимости от профиля школы: гуманитарного, технологического, естественно-научного, социально-экономического или универсального. Также в учебный план входят индивидуальный проект, практические и лабораторные работы, а в 10–11 классах — подготовка к ЕГЭ и выбор предметов для поступления в вуз.
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