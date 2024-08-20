В РФ заболеваемость COVID-19 в РФ выросла на 31,4 процента

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За неделю количество заболевших COVID-19 в России выросло почти на треть. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
По официальным данным, за неделю в стране выявили 13 254 новых случая инфекции, что на 31,4% больше, чем за предыдущий аналогичный период.
За неделю было госпитализировано 1409 пациентов. Выздоровели 10 558 человек, к сожалению, 11 пациентов спасти не удалось.
Ранее Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости сезонными факторами. Ведомство подчеркнуло, что в конце августа и начале сентября большинство россиян возвращается к работе и учёбе, что приводит к увеличению числа контактов.
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«Увеличение заболеваемости отмечено в 71 регионе России, в том числе в 17 регионах — выше среднего уровня по стране», — говорится в материале оперативного штаба, сообщили в РИА Новости.
За неделю было госпитализировано 1409 пациентов. Выздоровели 10 558 человек, к сожалению, 11 пациентов спасти не удалось.
Ранее Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости сезонными факторами. Ведомство подчеркнуло, что в конце августа и начале сентября большинство россиян возвращается к работе и учёбе, что приводит к увеличению числа контактов.
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Мира Полтева