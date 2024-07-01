Сенатор Епифанова назвала возможную альтернативу ипотеке

Фото: iStock/simpson33
Сенатор Ольга Епифанова заявила, что альтернативой ипотеке могут стать ссудно-сберегательные кассы.
По её словам, механизм работы таких касс уже прорабатывается государством.
Ранее сообщалось, что срок действия программы льготной ипотеки под 8% годовых в России истек 1 июля 2024 года.
Читайте также:
В России завершилась программа льготной ипотеки
Стало известно о расширении семейной ипотеки до нескольких категорий россиян
Ипотеки и кредиты: эксперт предупредил россиян о новых схемах мошенничества
«Принцип работы прост: гражданин открывает специальный счет и регулярно его пополняет, на эти деньги начисляются проценты аналогично банковскому вкладу. При накоплении определенной суммы жилье оформляется в собственность, а недостающую сумму можно занять у банка. Если деньги потрачены не на жильё — проценты аннулируются», — пояснила в беседе с Газета.ру Епифанова.
Ранее сообщалось, что срок действия программы льготной ипотеки под 8% годовых в России истек 1 июля 2024 года.
Читайте также:
В России завершилась программа льготной ипотеки
Стало известно о расширении семейной ипотеки до нескольких категорий россиян
Ипотеки и кредиты: эксперт предупредил россиян о новых схемах мошенничества
Мелисса Тимофеева