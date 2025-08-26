В России вводят ограничения на количество банковских карт для борьбы с кибермошенничеством

26 августа 2025, 11:11

Григоренко: за использование ИИ мошенниками грозит штраф до 500 тысяч рублей

Фото: iStock/JuYochi

В рамках нового законопроекта о втором пакете мер против кибермошенников, в России планируется ограничить количество банковских карт, которые могут быть оформлены на одно лицо, до десяти. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, пишет РИА Новости.





Как отмечается, данная мера направлена на борьбу с дроперами — посредниками мошенников, которые используют свои карты или электронные кошельки для проведения незаконных операций. Введение ограничения на количество карт упростит банкам процесс мониторинга транзакций и поможет быстрее выявлять подозрительные операции.





«Расширяются меры по борьбе с дроперами — посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки. Вводится ограничение по количеству банковских карт — не более 10 оформленных карт на человека. Эта мера также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций», — сообщили в аппарате.