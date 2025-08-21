Россиянам назвали действия, которые насторожат банк при снятии наличных

21 августа 2025, 17:36

Киберэксперт Силаев: аномалии в поведении насторожат банк при снятии наличных

Фото: iStock/selensergen

Поведенческие аномалии и технические признаки работы мошенников насторожат сотрудников банка при снятии наличных. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.





Он пояснил, что к поведенческим аномалиям относятся нетипичные для конкретного пользователя действия, например, снятие всей доступной суммы наличных, серия быстрых операций подряд или запрос на снятие крупной суммы.





«К техническим признакам работы мошенников относятся классические признаки того, что карта может быть скомпрометирована: постоянный ввод неверного PIN-кода, использование банкомата с признаками установленного скиммингового оборудования, а также частые запросы на замену PIN-кода или номера телефона, привязанного к счёту», — рассказал Силаев в беседе с RT.

«17 августа петербурженка ответила на звонок незнакомцев, которые заявили, что она стала жертвой аферистов. Женщину убедили, что ее сбережения будут в безопасности, если она передаст их курьеру», — говорится в сообщении.