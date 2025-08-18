«Церковный скандал»: Будущие священники снимали порно в нижегородском храме
В Нижегородской духовной семинарии произошёл скандал, связанный с появившимся видео с порносайта, на котором запечатлены ученики семинарии. Об этом сообщает издание «Церковные Ведомости».
По предварительным данным, на записи семинарист вместе с исполняющим обязанности ректора, протоиереем Василием Спириным, ведут себя неподобающим образом в храме Апостола Тимофея и мученицы Татианы. На клиросе — священном месте, где во время богослужений стоят певчие и чтецы, они осуществляли действия сексуального характера.
Когда журналисты попытались связаться с отцом Василием Спириным для комментариев, он категорически отказался от разговора. Верующие, возмущённые произошедшим, уже направили официальное заявление в полицию с требованием провести проверку. В епархии не дали официальных разъяснений, но, по информации источников, в семинарии началась внутренняя проверка.
