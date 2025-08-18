«Церковный скандал»: Будущие священники снимали порно в нижегородском храме

18 августа 2025, 17:48

Семинаристы снимали откровенные видео в храме и выкладывали их в сеть

Фото: Istock/Grigorenko

В Нижегородской духовной семинарии произошёл скандал, связанный с появившимся видео с порносайта, на котором запечатлены ученики семинарии. Об этом сообщает издание «Церковные Ведомости».