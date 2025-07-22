Сенатор Голов предложил установить в подъездах камеры для фиксации курильщиков
Сенатор Олег Голов инициировал законопроект, который предполагает усиление административной ответственности за курение в подъездах многоквартирных домов. В рамках данной инициативы штраф за данное правонарушение предлагается увеличить до 50 тысяч рублей, в то время как в настоящее время он составляет от 500 до 1,5 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости.
В своем обращении к главе МВД Владимиру Колокольцеву Голов подчеркнул, что одной из основных проблем в борьбе с курением в подъездах является сложность выявления и документирования фактов правонарушений. Для решения этой проблемы сенатор предложил рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты, касающиеся безопасности многоквартирных домов, с целью обязательной установки систем видеонаблюдения на каждой лестничной клетке.
По словам Головa, данное предложение направлено не только на эффективный контроль за соблюдением запрета на курение, но и на повышение общего уровня безопасности граждан, а также предотвращение правонарушений различного характера в жилом секторе. Инициатива уже вызвала активное обсуждение среди общественности.
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