Сенатор Голов предложил установить в подъездах камеры для фиксации курильщиков

22 июля 2025, 07:52

Фото: iStock/Daria Kulkova

Сенатор Олег Голов инициировал законопроект, который предполагает усиление административной ответственности за курение в подъездах многоквартирных домов. В рамках данной инициативы штраф за данное правонарушение предлагается увеличить до 50 тысяч рублей, в то время как в настоящее время он составляет от 500 до 1,5 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости.