В России захотели поднять зарплату военнослужащим

22 июля 2025, 01:04

Минобороны РФ предложило повысить оклады военным в 2025 году на 7,6%

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Минобороны России выступило с инициативой повысить оклады военнослужащим на 7,6% вместо ранее запланированных 4,5% с 1 октября 2025 года. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный ведомством, был размещен на портале официального опубликования правовых актов 21 июля.





Предложение затрагивает оклады по воинским должностям и званиям для контрактников и призывников, сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции, а также сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.





«Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раз (вместо ранее установленного размера в 1,045 раз)», — отмечается в пояснительной записке к проекту.