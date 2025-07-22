В России захотели поднять зарплату военнослужащим
Минобороны РФ предложило повысить оклады военным в 2025 году на 7,6%
Минобороны России выступило с инициативой повысить оклады военнослужащим на 7,6% вместо ранее запланированных 4,5% с 1 октября 2025 года. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный ведомством, был размещен на портале официального опубликования правовых актов 21 июля.
Предложение затрагивает оклады по воинским должностям и званиям для контрактников и призывников, сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции, а также сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
«Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раз (вместо ранее установленного размера в 1,045 раз)», — отмечается в пояснительной записке к проекту.Также повышение окладов должно распространится на сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы и органов принуждения РФ, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующий состав федеральной фельдъегерской связи.
Ранее сообщалось, что в Германии призвали в случае войны использовать женщин и пенсионеров на свои нужды. Уточняется, что их желают привлечь к работе водителями грузовиков. Критичность ситуации объясняется зависимостью Бундесвера и гражданского снабжения от грузоперевозок в ЧС.