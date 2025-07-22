В МВД перечислили «кодовые фразы» телефонных мошенников, знание которых обезопасит детей

22 июля 2025, 04:33

В МВД перечислили «кодовые фразы» для детей, чтобы определить мошенников

Фото: iStock/ojos de hojalata

Дети сумеют распознать телефонных мошенников, если будут знать характерные «кодовые фразы», которые часто используют аферисты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы МВД России.





Уточняется, что в полицию продолжают регулярно поступать сообщения о случаях, когда несовершеннолетние становятся жертвами обмана аферистов.



Преступники звонят детям, представляясь сотрудниками образовательных учреждений или государственных органов, втираются в доверие и затем пытаются выманить у ребенка доступ к родительским сбережениям.





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«Если в сети или по телефону просят деньги, угрожают, обещают подарки, сразу расскажи родителям или близкому человеку», — подчеркивается в материалах МВД.