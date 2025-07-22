В МВД перечислили «кодовые фразы» телефонных мошенников, знание которых обезопасит детей
В МВД перечислили «кодовые фразы» для детей, чтобы определить мошенников
Дети сумеют распознать телефонных мошенников, если будут знать характерные «кодовые фразы», которые часто используют аферисты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы МВД России.
Уточняется, что в полицию продолжают регулярно поступать сообщения о случаях, когда несовершеннолетние становятся жертвами обмана аферистов.
Преступники звонят детям, представляясь сотрудниками образовательных учреждений или государственных органов, втираются в доверие и затем пытаются выманить у ребенка доступ к родительским сбережениям.
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Для защиты от подобных действий в материалах МВД перечислены типичные фразы злоумышленников, которые рекомендуется знать ребенку и другим членам семьи: «твои родители подозреваются в преступлении», «включи камеру для проведения обыска», «необходимо задекларировать деньги и ценности», «ты помогаешь следствию».
Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют не выполнять инструкции незнакомцев, призывающих перейти по сомнительным ссылкам, сообщать номера банковских карт, открывать банковские приложения или диктовать коды из СМС.
«Если в сети или по телефону просят деньги, угрожают, обещают подарки, сразу расскажи родителям или близкому человеку», — подчеркивается в материалах МВД.