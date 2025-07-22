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В МВД перечислили «кодовые фразы» телефонных мошенников, знание которых обезопасит детей

В МВД перечислили «кодовые фразы» для детей, чтобы определить мошенников
Фото: iStock/ojos de hojalata

Дети сумеют распознать телефонных мошенников, если будут знать характерные «кодовые фразы», которые часто используют аферисты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы МВД России.



Уточняется, что в полицию продолжают регулярно поступать сообщения о случаях, когда несовершеннолетние становятся жертвами обмана аферистов.

Преступники звонят детям, представляясь сотрудниками образовательных учреждений или государственных органов, втираются в доверие и затем пытаются выманить у ребенка доступ к родительским сбережениям.

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Для защиты от подобных действий в материалах МВД перечислены типичные фразы злоумышленников, которые рекомендуется знать ребенку и другим членам семьи: «твои родители подозреваются в преступлении», «включи камеру для проведения обыска», «необходимо задекларировать деньги и ценности», «ты помогаешь следствию».

Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют не выполнять инструкции незнакомцев, призывающих перейти по сомнительным ссылкам, сообщать номера банковских карт, открывать банковские приложения или диктовать коды из СМС.

«Если в сети или по телефону просят деньги, угрожают, обещают подарки, сразу расскажи родителям или близкому человеку», — подчеркивается в материалах МВД.

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Мария Моисеева

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