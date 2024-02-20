Сенатор из США Линдси Грэма* внесли в список террористов и экстремистов

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Американского сенатора Линдси Грэма* внесли в список террористов и экстремистов в России, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Росинформинга.
«Грэм Линдси Олин*, 09.07.1955 года рождения, г. Централь штата Южная Каролина, США», — говорится в сообщении на сайте.
В 2023 году глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное в отношении Грэма* после его русофобских высказываний. В мае того же года МВД РФ объявило сенатора в розыск.
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*Внесён в список террористов и экстремистов Росинформинга
Евгения Парфентьева