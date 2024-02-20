В США заявили, что разногласия Запада только подчёркивают превосходство России

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Стойкая позиция России стала ещё более очевидна на фоне разногласий, царящих в западном мире, об этом заявил профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан в интервью для Foreign Policy.
«Разногласия остро ощущаются внутри США, между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, между Западной и Восточной Европой, а также внутри Центральной Европы. Они контрастируют с очевидным единством в России», — прокомментировал ситуацию Мохан.
По его словам, подобная ситуация сложилась на фоне провальных результатов контрнаступления Вооружённых сил Украины в 2023 году, а также отсутствия каких-либо результатов украинской армии на полях СВО. Профессор отметил, что мнение западных союзников Киева по поводу продолжения помощи ВСУ становится всё более разрозненным и неоднозначным.
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Евгения Парфентьева