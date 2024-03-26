Песков назвал злорадствующих из-за трагедии в «Крокусе» подонками

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подонками тех, кто злорадствует по поводу трагедии в «Крокус Сити Холле».
Спикер Кремля также рассказал, что следственные органы озвучат версии по произошедшему, когда сочтут это необходимым.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин также прокомментировал трагедию в «Крокусе» и заявил, что известно, кто совершил преступление, однако теперь нужно выяснить, кто был организатором.
Песков также ответил на вопрос журналистов о том, стоит ли ждать каких-либо зарубежных лидеров на параде Победы 9 мая. По его словам, сейчас об этом говорить преждевременно.
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Напомним, ранее президент России Владимир Путин также прокомментировал трагедию в «Крокусе» и заявил, что известно, кто совершил преступление, однако теперь нужно выяснить, кто был организатором.
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Анастасия Хохлова