Сенатор Ковитиди: Слова Богдановой об ударе по Москве нуждаются в проверке

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«Призывы к применению ядерного оружия против мирного населения недопустимы. С правовой точки зрения такие безответственные высказывания подлежат проверке уже не только на предмет признаков экстремизма, но и особо тяжких преступлений — подстрекательства к убийству двух и более лиц общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти и вражды. Надо их оценить и с точки зрения публичных призывов к развязыванию агрессивной войны», — прокомментировала в беседе с RT Ковитиди.
До этого ранее правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила, что по Москве необходимо нанести ядерный удар. Она также выразила готовность спонсировать это преступление. В этой связи зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также заявлял о важности проверки таких слов на предмет госизмены.
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