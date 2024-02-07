Сенатор Ковитиди назвала похвальным приезд Карлсона в Россию

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди похвалила американского журналиста Такера Карлсона за приезд в Россию.
«Популярный тележурналист никого не побоялся и приехал в Москву для того, чтобы самому разобраться в сложнейших международных процессах современности. Похвально!» — поделилась в беседе с RT Ковитиди.
Она добавила, что его визит в нашу страну вызовет широкий общественный резонанс как в России, так и в США.
«Даже без интервью с президентом это такая бомба, которая взорвётся в информационном пространстве. И все эти русофобские СМИ ничего с этим не смогут сделать. А разозлённые читатели, слушатели и зрители будут требовать правды», — поделился в беседе с «Царьградом» Хейсканен.
Читайте также:
«Стан единомышленников»: почему Такер Карлсон прибыл в Москву и зачем ему Путин
Карлсон уже записал интервью с Путиным, запись длится два часа
Песков подтвердил, что Путин дал интервью Такеру Карлсону
Мелисса Тимофеева