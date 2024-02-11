Сенатор объяснил реакцию Сунака на интервью Путина

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в беседе с РИА Новости назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам сенатора, такие личности как Сунак не могут признавать свои ошибки и неправоту. Цеков отметил, что их реакция на интервью российского лидера абсолютно точно демонстрирует отказ признавать правду.
Политик подчеркнул, что именно Запад причастен к государственному перевороту на Украине в 2014 году и созданию из нее «военного форпоста для агрессии в отношении России». Цеков заключил, что пока российский лидер заботится о создании справедливого и безопасного мира, такие как «Сунак, Шольц, Байден, Макрон» останутся поджигателями беспорядков и войн.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак вслед за Олафом Шольцем прокомментировал интервью Владимира Путина. Страдая избытком фантазии, Сунак почти слово в слово повторил слова канцлера ФРГ, назвав это интервью «смехотворным».
Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек.
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Политик подчеркнул, что именно Запад причастен к государственному перевороту на Украине в 2014 году и созданию из нее «военного форпоста для агрессии в отношении России». Цеков заключил, что пока российский лидер заботится о создании справедливого и безопасного мира, такие как «Сунак, Шольц, Байден, Макрон» останутся поджигателями беспорядков и войн.
Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек.
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Екатерина Коршунова