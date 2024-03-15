Сенатор Круз: США столкнулись с самой большой угрозой терактов с 2001 года

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Миграционный кризис в Соединенных Штатах привел страну к самой сильной террористической угрозе со времен терактов 11 сентября 2001 года, заявил сенатор от Техаса Тед Круз в интервью Fox News.
«Террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября», — сказал политик.
По его мнению, администрация главы государства Джо Байдена ничего не предпринимает для защиты граждан от этой угрозы. Белый дом только ухудшает положение дел, завозя на территорию страны все новых мигрантов из Латинской Америки, убежден Круз.
Он назвал текущую ситуацию вторжением, которое нужно демократам по политическим причинам для контроля своей партии.
Миграционный кризис на южной границе США обострился с новой силой после того, как Верховный суд страны по запросу администрации постановил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой.
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