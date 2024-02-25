Трамп затеял крупнейшую в истории США депортацию мигрантов

Фото: сайт Дональда Трампа
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что проведет самую масштабную за всю историю США депортацию мигрантов в случае победы на предстоящих президентских выборах. Его слова передает ТАСС.
Трамп назвал незаконную миграцию "угрозой для страны".
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
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"И это нехорошо, и я ненавижу говорить это, а эти клоуны в СМИ скажут: "О, он такой жестокий". Нет, нет. Они (мигранты— прим. ред.) убивают наших людей, они убивают нашу страну", — подытожил политик.
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