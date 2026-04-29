Сенатор Мурог: для проверки положенных льгот пенсионеру стоит обратиться в МФЦ

29 апреля 2026, 19:15

Пенсионеры могут обратиться в отделение Социального фонда России или МФЦ для того, чтобы выяснить доступные льготы. Об этом рассказал сенатор Игорь Мурог.





Он уточнил, что для этого необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и пенсионное удостоверение. Специалист на месте проверит все федеральные и региональные меры поддержки, положенные пенсионеру. Эту информацию можно выяснить и на портале «Госуслуги».





«В личном кабинете в разделе «Пенсии, пособия и льготы» отображается персонализированная информация о назначенных выплатах, льготах и статусе заявлений. Там же можно подать заявление на назначение новой льготы, проверить сведения о доходах и стаже, а также получить справку о размере пенсии», — пояснил Мурог в разговоре с RT.