Сенатор Мурог: для проверки положенных льгот пенсионеру стоит обратиться в МФЦ
Пенсионеры могут обратиться в отделение Социального фонда России или МФЦ для того, чтобы выяснить доступные льготы. Об этом рассказал сенатор Игорь Мурог.
Он уточнил, что для этого необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и пенсионное удостоверение. Специалист на месте проверит все федеральные и региональные меры поддержки, положенные пенсионеру. Эту информацию можно выяснить и на портале «Госуслуги».
«В личном кабинете в разделе «Пенсии, пособия и льготы» отображается персонализированная информация о назначенных выплатах, льготах и статусе заявлений. Там же можно подать заявление на назначение новой льготы, проверить сведения о доходах и стаже, а также получить справку о размере пенсии», — пояснил Мурог в разговоре с RT.
При этом в случае сомнений или спорных ситуаций гражданин может проконсультироваться с юристом или специалистом по социальной защите, заключил сенатор.