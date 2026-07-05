«Режим аврала»: Россиян предупредили об опасности трудоголизма для здоровья

05 июля 2026, 22:39

Психолог Денисова-Мельникова: трудоголизм ведёт к саморазрушению

Фото: Istock/master1305

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова предупредила, что трудоголизм грозит саморазрушением, хроническим стрессом, семейными проблемами и нарушениями в сексуальной сфере.





В беседе с «Абзацем» специалист пояснила, что внешне зависимость от работы выглядит как усердие: человек много трудится, всё контролирует и успевает. Но внутри это не трудолюбие, а зависимость.



Денисова-Мельникова подчеркнула, что работа постепенно вытесняет жизнь. Всё начинается с небольших задержек и перерастает в привычку. Человек теряет сон, раздражается на близких и не мыслит себя без задач и дедлайнов.

«Среди проблем, к которым это может привести, следует отметить эмоциональное выгорание, тревожность, нарушения сна, раздражительность, конфликты в семье, снижение сексуального желания, проблемы со здоровьем. От хронического стресса чаще всего страдают давление, пищеварение, иммунитет, общее состояние организма. Психика не рассчитана на режим вечного аврала», — отметила Юлия.