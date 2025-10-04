Сенатор оценил возможность изъятия пустующих квартир у россиян

04 октября 2025, 12:06

Сенатор СФ Шевченко: у россиян не станут изымать их пустующие квартиры

Фото: istockphoto/TannySolt

Власти не будут изымать у собственников квартиры, признанные пустующими. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко в разговоре с ТАСС.