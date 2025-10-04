Сенатор оценил возможность изъятия пустующих квартир у россиян
Власти не будут изымать у собственников квартиры, признанные пустующими. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко в разговоре с ТАСС.
По его словам, решение о признании жилья пустующим будет принимать специально созданная комиссия при органе местного самоуправления, и при этом жилищные права как нанимателей, так и собственников таких помещений будут строго гарантироваться по аналогии с нормами Жилищного кодекса, которые действуют при признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Шевченко добавил, что нормы законопроекта распространятся на пустующие квартиры в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Ранее депутаты во главе с Шевченко внесли в Госдуму проект поправок, вводящих критерии «пустующего помещения» для многоквартирных домов на Крайнем Севере. На фоне этих инициатив СМИ заговорили о возможной конфискации пустующих квартир в России.
