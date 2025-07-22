Сенатор Перминова раскритиковала идеи по поощрению беременных школьниц

22 июля 2025, 14:16

Фото: IStock/vadimguzhva

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова выразила свое мнение по поводу предложений о поощрении беременных школьниц. Она заявила, что не поддерживает подобные инициативы и считает, что девочки должны прежде всего завершить обучение и подходить к созданию семьи осознанно.