Сенатор Перминова раскритиковала идеи по поощрению беременных школьниц
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова выразила свое мнение по поводу предложений о поощрении беременных школьниц. Она заявила, что не поддерживает подобные инициативы и считает, что девочки должны прежде всего завершить обучение и подходить к созданию семьи осознанно.
По ее мнению, приоритетом должно быть получение базового образования, а поддерживать следует, по возможности, студенческие семьи, в которых уже совершеннолетние люди создают союзы.
Сенатор подчеркнула важность осознанного подхода к вопросам семьи и образования, пишет ТАСС.
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