В Центральном районе Петербурга проводится благоустройство
В Санкт-Петербурге приводят в порядок Центральный район. Об этом рассказал врио главы районной администрации Максим Романцов.
Отмечается, что благоустройство проводят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
«Сегодня ключевые объекты — это три сквера. Во-первых, сейчас продолжается благоустройство сквера композитора Соловьева-Седова на Невском проспекте, где сейчас активно идут работы по его обновлению. Во-вторых, это Джазовый сквер на Загородном проспекте, 38. Здесь мы создаем рекреационное пространство», — рассказал Романцов «Петербургскому дневнику».
Он уточнил, что в Джазовом сквере сделают детскую площадку с игровым оборудованием, установят музыкальное оборудование, а также обустроят среду для людей с ограниченными возможностями здоровья и высадят дополнительную зелень.
Кроме того, благоустройство уже завершилось в сквере на пересечении улицы Некрасова и улицы Маяковского. Здесь высадилиразличные деревья и обновили газон. Скверу планируют дать название в честь Владимира Маяковского.
В ближайшее время начнут приводить в порядок сквер Галины Старовойтовой, заключил Романцов.
Тем временем в Рудничном бору Кемерова в сентябре начнут устанавливать деревянные тропинки и экологичные сооружения по типу лавочек и качелей, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на заместителя мэра города Николая Хаблюка.
«Перемены затронут только области, которые совместно с биологами обозначили как зону активного отдыха и зону рекреации. Другая территория бора, зона покоя, останется в первозданном природном виде», — говорится в статье.
Также планируется сделать тропинки из гранитной крошки, безопасной для деревьев.