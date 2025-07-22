В аэропорту Шереметьево начали раздавать бесплатные матрасы
В московском аэропорту пассажирам задержанных рейсов начали раздавать бесплатные матрасы
Международный аэропорт Шереметьево из-за многочисленных задержек и отмен авиарейсов начал раздавать надувные матрасы пассажирам, ожидающим вылета. Об этом сообщает ТАСС.
Обстановка, сложившаяся в аэропорту Шереметьево из-за отмены огромного количества рейсов, побудила руководство воздушной гавани обеспечить комфортное пребывание пассажиров.
«Руководство и работники аэропорта и авиакомпаний озабочены ситуацией, понимают и разделяют беспокойство пассажиров, оказывают всяческую помощь в вынужденной сложившейся ситуации. Мы также понимаем и разделяем эмоции пассажиров, стараемся обеспечить максимум возможного», — заявили в управлении аэропорта.Для пассажиров были организованы специальные зоны отдыха и выданы надувные матрасы. Уточняется, что в первую очередь матрасы предоставляют семьям с детьми. Помимо этого, всем ожидающим рейсов доступна бесплатная питьевая вода.