Стало известно, где в России строят самые большие квартиры

Фото: iStock/Artaxerxes Longhand
Согласно статистике компании KEY CAPITAL, самые большие по площади квартиры строят в Чечне.
Следом в данном рейтинге идут Кабардино-Балкария и Северная Осетия.
А вот самые маленькие по площади квартиры строят в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Архангельской области.
Ранее заместитель директора по маркетингу и продажам резиденции «Дипломат» в Ялте Ирина Романова заявила, что спрос на элитное жильё на Южном берегу Крыма вырос.
Читайте также:
Элитное жильё в Крыму стало популярнее
Стало известно о росте популярности ситихаусов в Москве
В столице снова зафиксирован рост цен на новостройки
А вот самые маленькие по площади квартиры строят в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Архангельской области.
«В столичных и крупных регионах, характеризующихся большим населением и высоким экономическим ростом, квартиры меньшего размера. Но большая площадь еще автоматически не означает функциональность, равно как небольшие размеры квартиры не предопределяют её неудобство. Важна продуманность планировок, гибкость возможных планировочных решений», — прокомментировала в беседе с Газета.ру генеральный директор компании Ольга Гусева.
Ранее заместитель директора по маркетингу и продажам резиденции «Дипломат» в Ялте Ирина Романова заявила, что спрос на элитное жильё на Южном берегу Крыма вырос.
Читайте также:
Элитное жильё в Крыму стало популярнее
Стало известно о росте популярности ситихаусов в Москве
В столице снова зафиксирован рост цен на новостройки
Мелисса Тимофеева