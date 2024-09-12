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Стало известно, где в России строят самые большие квартиры

KEY CAPITAL: Самые большие квартиры строят в Чечне
12 сентября 2024, 19:23
Фото: iStock/Artaxerxes Longhand

Фото: iStock/Artaxerxes Longhand

Согласно статистике компании KEY CAPITAL, самые большие по площади квартиры строят в Чечне.
Следом в данном рейтинге идут Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

А вот самые маленькие по площади квартиры строят в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Архангельской области.



«В столичных и крупных регионах, характеризующихся большим населением и высоким экономическим ростом, квартиры меньшего размера. Но большая площадь еще автоматически не означает функциональность, равно как небольшие размеры квартиры не предопределяют её неудобство. Важна продуманность планировок, гибкость возможных планировочных решений», — прокомментировала в беседе с Газета.ру генеральный директор компании Ольга Гусева.

Ранее заместитель директора по маркетингу и продажам резиденции «Дипломат» в Ялте Ирина Романова заявила, что спрос на элитное жильё на Южном берегу Крыма вырос.

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#недвижимость
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#чечня
Истринские лицеисты собрали для переработки более 500 кг картона
12 сентября 2024, 19:57

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Учащиеся Технолицея в Истре отправили на переработку 530 кг картона. Об этом сообщили в пресс-службе Минисерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Вся картонная упаковка от техники и мебели, завезённой к новому учебному году в Технолицей им. В. И. Долгих в Павловской Слободе, была собрана и отправлена на переработку. Суммарный объём вторсырья составил 530 кг. В перевозке помогла подмосковная компания «Экорегионсервис». Все вырученные средства от сдачи картона отправят на благотворительность», – говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что сортировать отходы для школьников уже давно стало привычным делом. В каждом кабинете стоит брендированный контейнер для сбора макулатуры. Компания-заготовитель вывозит накопленное сырьё. За прошлый учебный год из Технолицея вывезли около 1,2 тыс. кг макулатуры.

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#переработка
#подмосковье
#московская область
#вторсырьё
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Парк «Гучково» в Дедовске принял посетителей после масштабного благоустройства
12 сентября 2024, 19:47

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Дедовске после работ по благоустройству открыли парк «Гучково». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
«Парк расположен в районе улицы Гагарина. На его территории появились новые спортивные и детские площадки, скейтпарк, зоны отдыха, площадка для собак, а также новые скамейки и урны. Проведены работы по очистке и благоустройству пруда, – отметили в пресс-службе ведомства.
В 2022 году проект благоустройства занял призовое место на IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В сентябре 2023-го начались работы по реконструкции. Их проводили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#московская область
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В Подмосковье при содействии ОМОН Росгвардии вскрыта нарколаборатория
12 сентября 2024, 19:24

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Сотрудники ОМОН «Пересвет» подмосковного главка Росгвардии совместно с полицией пресекли деятельность нарколаборатории, организованной 27-летним жителем Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону.
Установлено, что 27-летний житель столицы организовал нарколабораторию по производству N-метилэфедрона в арендованном складском помещении. Готовое запрещенное вещество он разложил в тайники на территории Сергиево-Посадского городского округа.

Во время операции был задержан 31-летний мужчина из Нижнего Новгорода, который пытался забрать одну из закладок с наркотиками. В ходе обыска в лесополосе было найдено 18 свертков с порошком. В общей сложности изъято 34 свертка весом около 33 килограммов, включая 19 килограммов N-метилэфедрона, а также оборудование и прекурсоры для его производства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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#наркотики
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Элитное жильё в Крыму стало популярнее
12 сентября 2024, 19:15

Фото: iStock/Butterfly2023

Заместитель директора по маркетингу и продажам резиденции «Дипломат» в Ялте Ирина Романова заявила, что спрос на элитное жильё на Южном берегу Крыма вырос.
Так, рост в этом году составил 40% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

«Многие считают, что сейчас у них последний шанс купить перед подорожанием, причем это касается не только новостроек на этапе строительства. Все ожидают, что после нормализации политической ситуации цены резко вырастут на все», — объяснила ситуацию в беседе с Газета.ру Романова.

Специалист добавила, что повысился интерес граждан к недвижимости большой площади в регионе.

Ранее специалисты зафиксировали рост спроса в Москве на такой вид недвижимости, как ситихаусы.

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#недвижимость
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Капремонт теплосетей в посёлке Гарь-Покровское завершат до конца сентября
12 сентября 2024, 18:47

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В посёлке Гарь-Покровское территориального управления Часцовское завершается капремонт теплосетей. Капремонт стартовал в конце мая.
Летом подрядчики заменили более 6 км подземных и воздушных коммуникаций, установили новые тепловые камеры и лотки. Оставшиеся работы, в том числе благоустройство, завершат до конца сентября, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
«Заменено более 6 км труб, по которым в жилые дома поступают горячая вода и тепло. Идут гидравлические испытания последних участков обновлённой сети. С понедельника рабочие приступят к благоустройству. Выполнить его планируют до конца сентября. Там, где проводились земляные работы, будет восстановлено покрытие, обустроены парковки, тротуары, бордюры и газоны. Проконтролируем, чтобы всё было сделано качественно», – заверил Иванов.
По обновлённым сетям тепло и горячая вода будут поступать во все 10 многоквартирных домов посёлка, а также в детсад.

Работы выполняются в рамках программы губернатора Московской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Цель программы – обеспечить стабильный отопительный сезон без сбоев и аварий.

В региональную программу 2024 года по Одинцовскому городскому округу включено 14 объектов. Это 12 участков сетей, действующая котельная и котельная, которую строят в посёлке «Санаторий Поречье».

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#теплотрасса
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#подмосковье
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Россияне назвали самые престижные профессии
ВЦИОМ: россияне считают IT-специалистов и врачей самыми престижными профессиями
12 сентября 2024, 18:22

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Жители России считают самыми престижными профессиями врача и специалистов в сфере информационных технологий. Такие данные приводятся в исследовании ВЦИОМа.
По данным социологов, самыми престижными россияне профессиями россияне считают айтишников и врачей, за них проголосовало по 32% опрошенных.

При этом по 17% считают престижными профессии силовиков и представителей рабочих специальностей, а 11% - инженеров, еще 9% опрошенных проголосовали за юристов.

Таким образом, аналитики считают, что происходит постепенное изменение ценностей в обществе.

Также россияне уверены, что самые большие зарплаты в России получают специалисты в сфере IT, медики и силовики. При этом каждый пятый опрошенный считает, что больше всех получают политики, предприниматели и экономисты.

Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.

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В одинцовском посёлке Гарь-Покровское ввели в эксплуатацию новую котельную
12 сентября 2024, 18:03

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Новую блочно-модульную котельную ввели в эксплуатацию в посёлке Гарь-Покровское Одинцовского городского округа, она обеспечит горячей водой и теплом весь жилой фонд посёлка — десять многоквартирных домов, в которых живут около тысячи человек, а также местный детсад, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новая котельная оснащена современной системой водоподготовки, в ней установлены три котла отечественного производства суммарной мощностью 9 гигакалорий в час. В начале сентября на объект подали газ и провели пусконаладочные работы. Оборудование надёжное, работает исправно», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
В администрации добавили, что котельная также будет обеспечивать отоплением и горячей водой военную часть.

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#одинцово
#котельная
#андрей иванов
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В Ступине открыли обновлённый Бульвар Победы
12 сентября 2024, 17:56

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В городе Ступино после масштабной реконструкции торжественно окрыли бульвар Победы. Теперь это современное общественное пространство, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Мы создали современное общественное пространство с обновлёнными пешеходными дорожками, велосипедными маршрутами и зонами для отдыха. На территории установлена стела, посвящённая тем, кто стоит на защите Родины, их доблести и отваге», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Пешеходную зону на бульваре полностью обновили. Основную часть пешеходного маршрута выложили новой плиткой, а для велосипедистов проложили ровный асфальтовый путь. На территории установлены урны и скамейки.

Особую атмосферу обновлённому бульвару придаёт мемориальная стела, изготовленная в мастерской Алексея Шилова. Это часть мемориального комплекса. Она посвящена героям спецоперации. В рамках этого комплекса на аллее Славы установлены 10 латунных портретов воинов, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе.

На бульваре также установлены современные системы освещения и видеонаблюдения.

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#московская область
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Между Подмосковьем и Владимирской областью установят границу
12 сентября 2024, 17:40

Фото: Министерство территориальной политики Московской области

В настоящее время границы между Московской областью и Владимирской областью остаются нечеткими. Во вторник представители Министерства территориальной политики Московской области провели выездное совещание, посвященное установлению границ между этими соседними регионами, сообщает Министерство территориальной политики Московской области.
На встрече, которая состоялась во Владимире, удалось обсудить и решить ряд важных вопросов. В частности, было решено устранить анклавы, которые ранее находились на территории Подмосковья.

Московская область сохранит свои особо охраняемые природные территории, а также к ее границам будут присоединены земли, необходимые для обеспечения доступа к нескольким садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) в Павлово-Посадском городском округе. Это решение было принято в ответ на запросы местных жителей и учло их мнение.

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#подмосковье
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