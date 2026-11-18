18 ноября 2026, 13:31

Агроэксперт Березнюк: лотки с выпечкой у входа в магазин привлекают покупателей

Фото: Istock/sergeyryzhov

Агроэксперт Илья Березнюк рассказал, что размещение свежей выпечки у входа в магазин выступает приёмом сенсорного маркетинга.





В беседе с RT специалист пояснил, что такой метод воздействует на покупателя через органы чувств.

«В данном случае через обоняние. Аромат хлеба или сдобы помогает человеку представить вкус продукта, способен вызвать желание поесть, даже если изначально он не собирался приобретать выпечку», — пояснил он.