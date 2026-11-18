«Сенсорный маркетинг»: Россиянам раскрыли, зачем магазины размещают выпечку у входа
Агроэксперт Березнюк: лотки с выпечкой у входа в магазин привлекают покупателей
Агроэксперт Илья Березнюк рассказал, что размещение свежей выпечки у входа в магазин выступает приёмом сенсорного маркетинга.
В беседе с RT специалист пояснил, что такой метод воздействует на покупателя через органы чувств.
«В данном случае через обоняние. Аромат хлеба или сдобы помогает человеку представить вкус продукта, способен вызвать желание поесть, даже если изначально он не собирался приобретать выпечку», — пояснил он.Эксперт отметил, что выпечка у входа прежде всего привлекает внимание: знакомый запах побуждает прохожего зайти внутрь, а там он сразу видит, где купить булочку. При этом Березнюк добавил, что запах хлеба не всегда заставляет покупателей брать больше других товаров.